Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: Рой Кін прогнозує втрату очок для Клоппа і компанії

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін вважає, що його колишня команда здатна дати бій Ліверпулю в рамках 23-го туру АПЛ.

"Манчестер Юнайтед здатний обіграти Ліверпуль на Енфілді.

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Безумовно, це буде непростий матч для манкуніанців, але вони здатні добути хороший результат на виїзді. Для цього їм потрібно зіграти максимально добре, особливо воротарю", – цитує Кіна Goal.

Нагадаємо, культове протистояння відбудеться 19 січня, початок о 18:30.

Ліверпуль підходить до матчу лідером турнірної таблиці АПЛ, Манчестер Юнайтед – на 5-й сходинці.

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