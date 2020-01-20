Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: Рой Кін назвав винуватця поразки команди Сульшера

Екс-капітан Манчестер Юнайтед Рой Кін різко пройшовся по нападнику "червоних дияволів".

"Топ-форварди забивають у важливих матчах. Марсьяль цього не зробив, хоча у нього були моменти для того, щоб вразити ворота суперника.

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Матч з Ліверпулем продемонстрував, що Антоні не відповідає рівню Манчестер Юнайтед", – цитує Кіна BBC.

У поєдинку 23-го туру АПЛ МЮ зумів завдати 9 ударів по воротах суперника, з яких 4 потрапляли в площину.

Після поразки Манчестер Юнайтед залишився на 5-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 34 очки.

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