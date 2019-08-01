Ліверпуль – Манчестер Сіті: "містяни" зіграють в унікальній формі на честь ювілею клубу

Для гравців Манчестер Сіті поєдинок Суперкубка Англії проти Ліверпуля матиме особливе значення.

Підопічні Гвардіоли з'являться на полі у новій формі на честь 125-річчя клубу. Екіпірування буде виконане у традиційних блакитно-білих кольорах.

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Основною родзинкою буде відсутність спонсорських назв і логотипів. Під емблемою клубу буде вишитий напис "125 years".

Нагадаємо, чинний чемпіон Англії зустрінеться із тріумфатором Ліги чемпіонів вже 4 серпня в рамках Суперкубка Англії. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

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