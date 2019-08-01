Ліверпуль – Манчестер Сіті: Клопп оцінив готовність мерсисайдців перед Суперкубком Англії

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про підготовку своїх підопічних перед матчем проти Манчестер Сіті.

"Я не знаю, чи готові Аліссон, Фірміно і Салах до того, щоб зіграти в матчі за Суперкубок в неділю. Ми подивимося на їхній стан і вирішимо. Я не кажу, що вони однозначно не будуть грати.

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У неділю у нас не буде можливості робити заміни одразу після початку матчу, тому потрібно подумати. Нам варто оцінити їхній стан після матчу з Ліоном (3:1), зрозуміти, як їхні організми відреагують на навантаження.

Зараз ми працюємо над деталями. Нам потрібно ретельно підготуватися до гри. Матчі з Манчестер Сіті відрізняються від інших. Для того, щоб підготуватися до матчу з Сіті, потрібно було зіграти спаринг проти них, але ми цього не зробили", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, чинний чемпіон Англії зустрінеться із тріумфатором Ліги чемпіонів вже 4 серпня в рамках Суперкубка країни. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

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