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Ліверпуль – Манчестер Сіті: головні форварди "містян" повернулись в команду перед Суперкубком Англії

18:26 322 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: головні форварди "містян" повернулись в команду перед Суперкубком Англії
Серхіо Агуеро та Габріел Жезус / Фото Bleacher Report

Тренерський штаб Манчестер Сіті тепер може бути спокійним за атакувальну лінію команди.

 

Форварди чинного чемпіона Англії Серхіо Агуеро та Габріел Жезус прибули в розташування команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Салах, Фірміно та ще троє гравців повернулись в розташування Ліверпуля перед матчем з Манчестер Сіті

Гравці одразу розпочали тренування, оскільки вже 4 серпня підопічні Гвардіоли зустрінуться у дуелі проти Ліверпуля за Суперкубок Англії. Поєдинок розпочнеться о 17:00.

Таке пізнє повернення нападників у клуб зумовлене минулим Копа Амеріка, на якому Жесус тріумфував із збірною Бразилії. Агуеро із національною командою Аргентини покинув турнір на стадії півфіналу.

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Ліверпуль - Манчестер Сіті Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Габріел Жезус Габріел Жезус
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