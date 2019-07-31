Ліверпуль – Манчестер Сіті: головні форварди "містян" повернулись в команду перед Суперкубком Англії

Тренерський штаб Манчестер Сіті тепер може бути спокійним за атакувальну лінію команди.

Форварди чинного чемпіона Англії Серхіо Агуеро та Габріел Жезус прибули в розташування команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравці одразу розпочали тренування, оскільки вже 4 серпня підопічні Гвардіоли зустрінуться у дуелі проти Ліверпуля за Суперкубок Англії. Поєдинок розпочнеться о 17:00.

Таке пізнє повернення нападників у клуб зумовлене минулим Копа Амеріка, на якому Жесус тріумфував із збірною Бразилії. Агуеро із національною командою Аргентини покинув турнір на стадії півфіналу.

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