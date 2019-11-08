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Ліверпуль – Манчестер Сіті: Фернандінью назвав бажаний підсумок центрального матчу вікенду

12:51 314 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: Фернандінью назвав бажаний підсумок центрального матчу вікенду
Фернандінью проти Ліверпуля / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью поділився очікуваннями від поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.

 

"До Ліверпуля ми їдемо за перемогою. Завжди грати на перемогу, як це було в грі з Аталантою із найпершої хвилини – наш менталітет", – цитує бразильця Goal.

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До слова, в історії АПЛ (починаючи із сезону 1992/93) Манчестер Сіті здобув лише одну виїзну перемогу над мерсисайдцями. Минулоріч команди зіграли внічию 0:0, а Ріяд Марез під завісу поєдинку не реалізував одинадцятиметровий. Натомість Фернандінью провів 7 матчів на Енфілді (1 нічия, 6 поразок).

Матч Ліверпуль – Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 10 листопада. Початок поєдинку о 18:30.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Ліверпуль - Манчестер Сіті Фернандінью Фернандінью
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