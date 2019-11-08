Ліверпуль – Манчестер Сіті: Едерсон пропустить центральний матч вікенду

Основний голкіпер Манчестер Сіті Едерсон не допоможе своїй команді в поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля. Втрату бразильця підтвердив головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

"Едерсон не зможе зіграти. Я не знаю, наскільки довго він буде поза грою. У неділю він не гратиме.

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Клаудіо Браво теж впорається із цією роботою. Він неймовірний кіпер – виграв багато міжнародних матчів зі збірною Чилі. Я не маю сумнівів", – цитує тренера офіційний твіттер Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Едерсон зазнав травми в матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти. Бразильський воротар відчув м'язовий дискомфорт і був замінений у перерві.

До слова, Клаудіо Браво захищав ворота Сіті в поєдинку проти Ліверпуля за Суперкубок Англії (1:1, пенальті – 5:4). Тоді чилійський кіпер парирував удар Джорджініо Вейналдума в післяматчевій серії.

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