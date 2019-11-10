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Ліверпуль – Манчестер Сіті: Гвардіола назвав причини поразки "містян"

10 листопада 23:10 526 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: Гвардіола назвав причини поразки "містян"
Хосеп Гвардіола / Фото Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола залишився задоволений діями своїх підопічних у матчі 12-го туру АПЛ проти Ліверпуля (1:3).

6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
 
Бернарду Сілва 78’
6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
78’ Бернарду Сілва

"Сьогодні ми показали, чому є чемпіонами Англії. Я дуже пишаюся командою, більше, ніж будь-коли. Можна тільки пишатися тим, як ми зіграли проти найсильнішої команди Європи.

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Що стосується суддівства, то питайте у арбітрів і тих хлопців, які відповідають за VAR. Я хочу говорити про нашу гру, а вона була хороша. Це був один з найкращих наших матчів.

Ми грали як команда, яка виграла два чемпіонські титули поспіль. Не можна не згадати, наскільки хороший був Ліверпуль, але ми проявили характер і діяли дуже добре. Манчестер Сіті не здавався до самого кінця. Саме тому ми і виграли чемпіонат Англії двічі поспіль", – цитує Гвардіолу ВВС.

Поразка "містян" збільшила відрив Ліверпуля до 9-ти очок.

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Англія Ліверпуль - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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