Ліверпуль розгромив Лутон на шляху до чемпіонства у матчі 26 туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Ліверпуль продовжує лідирувати в АПЛ, зберігаючи відрив від Манчестер Сіті та Арсенала. Однак мерсисайдці несподівано мали проблеми зі скромним Лутоном на власному полі.

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Лутон швидко відкрив рахунок і втримував перевагу до 56 хвилини. Аж тоді ван Дейк вирівняв ситуацію, замкнувши подачу Мак Аллістера з кутового. Через дві хвилини ще одна подача Алексіса завершилася голом Гакпо.

Третій гол Ліверпуля забив Діас, який перед тим змарнував три стовідсоткові моменти. Красиву крапку в зустрічі поставив Елліот – удар в дев'ятку.