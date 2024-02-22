Ліверпуль – Лутон – 4:1 – відео голів і огляд матчу
Ліверпуль розгромив Лутон на шляху до чемпіонства у матчі 26 туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу.
Ліверпуль продовжує лідирувати в АПЛ, зберігаючи відрив від Манчестер Сіті та Арсенала. Однак мерсисайдці несподівано мали проблеми зі скромним Лутоном на власному полі.
Ліверпуль розбив Лутон і закріпився на вершині АПЛ – ван Дейк приміряв роль Салаха, Діас отримав компенсацію за нефарт
Лутон швидко відкрив рахунок і втримував перевагу до 56 хвилини. Аж тоді ван Дейк вирівняв ситуацію, замкнувши подачу Мак Аллістера з кутового. Через дві хвилини ще одна подача Алексіса завершилася голом Гакпо.
Третій гол Ліверпуля забив Діас, який перед тим змарнував три стовідсоткові моменти. Красиву крапку в зустрічі поставив Елліот – удар в дев'ятку.