"Лідс? У них не найбільш атакувальний стиль гри. Вони добре підготовлені, а їхня оборона чудова. Вони зіткнуться з проблемами, тому що в Прем'єр-лізі інше життя, ніж в Чемпіоншипі, але вони досягнуть успіху в АПЛ. Цей турнір їм більше підходить, тепер вони можуть показати весь свій потенціал.

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Перерва не була перервою в звичному сенсі, тому що вона була дуже напруженою в ментальному плані. Ми відіграли багато матчів за короткий період, потім у нас була невелика перерва, а потім повернення до ігор. Зараз ми знову в нашому звичному ритмі.

Перемога в лізі – найкраща з можливих проблем. Всі хочуть стати чемпіонами. Нам належить зіткнутися з неймовірно сильними командами, тому все залежить від нас, як ми можемо із разу в раз проводити ці інтенсивні матчі.

Шпигування Б'єлси? На цьому тижні ми не бачили біля нашого тренувального табору ніяких підозрілих людей, так що все в порядку",– наводить слова Клоппа BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль зустрінеться із Лідсом вже завтра, 12 вересня, початок гри о 19:30.

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