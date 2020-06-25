Ліверпуль – Крістал Пелас: підопічні Клоппа встановили унікальне досягнення, зганьбивши форвардів суперника

Ліверпуль розгромив Крістал Пелас в рамках 31-го туру АПЛ, одночасно принизивши нападників "орлів".

Гравці атаки Крістал Пелас не зробили жодного дотику до м'яча у штрафному майданчику Ліверпуля, повідомляє Opta.

Ліверпуль – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що це перший подібний випадок в АПЛ з момента з початку підрахунку подібної статистики – з сезону 2008/09.

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Крістал Пелас (4:0) та впритул наблизився до завітного чемпіонства в АПЛ.

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