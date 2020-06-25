Ліверпуль – Крістал Пелас: підопічні Клоппа встановили унікальне досягнення, зганьбивши форвардів суперника

Інтерв’ю — 12:00 3055
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"Після удару подумав, що світло вимкнули на стадіоні": капітан Зорі – про боротьбу з Динамо і чутки навколо команди
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Аталанта – Лаціо: "орли" програли Скудетто, атакувальний рок-н-рол "Богині", Маліновський забив і став другим ШевченкомІталія — 03:41 6128
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Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалекуІталія — 00:20 32391
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Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналуКубок України — 24 черв 12741
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Екс-одноклубник зібрався підсидіти Сульшера – сенсаційне зізнання резервіста Манчестер Юнайтед часів ФергюсонаАнглія — 24 черв 1169