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Ліверпуль – Крістал Пелас: підопічні Клоппа встановили унікальне досягнення, зганьбивши форвардів суперника

14:45 - Читать на русском
Ліверпуль – Крістал Пелас: підопічні Клоппа встановили унікальне досягнення, зганьбивши форвардів суперника
Гравці Ліверпуля / твіттер ФК Ліверпуль

Ліверпуль розгромив Крістал Пелас в рамках 31-го туру АПЛ, одночасно принизивши нападників "орлів".

23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабінью
69’ Садьйо Мане
 
23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабінью
69’ Садьйо Мане

Гравці атаки Крістал Пелас не зробили жодного дотику до м'яча у штрафному майданчику Ліверпуля, повідомляє Opta.

Ліверпуль – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що це перший подібний випадок в АПЛ з момента з початку підрахунку подібної статистики – з сезону 2008/09.

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Крістал Пелас (4:0) та впритул наблизився до завітного чемпіонства в АПЛ.

Ліверпуль розгромив Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед знищив Шеффілд, Вулверхемптон здолав Борнмут: 31 тур АПЛ, середа

Domination. ️ @optajoe #PremierLeague

Допис, поширений BT Sport (@btsport)

blog_ava
Аталанта – Лаціо – 3:2 – відео голів та огляд матчу
01:18
2053
Теги
Ліверпуль - Крістал Пелас Ліверпуль Ліверпуль Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Юрген Юрген Клопп АПЛ
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