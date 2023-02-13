Джон Брукс не працюватиме в кабіні VAR під час матчу 23 туру АПЛ між Ліверпулем і Евертоном.

Відеоарбітр Брукс припустився помилки в суботньому матчі між Брайтоном і Крістал Пелас (1:1). Брайтон був позбавлений гола через офсайд, якого насправді не було – офсайдні лінії були неправильно намальовані.

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Як інформує ВВС, у мерсисайдському дербі Брукса замінить Девід Кут. Нагадаємо, що головним арбітром цієї зустрічі призначено Саймона Хупера.

Матч Ліверпуль – Евертон відбудеться в понеділок, 13 лютого. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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