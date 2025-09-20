Ліверпуль прийматиме Евертон у матчі 5-го туру АПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Евертон відбудеться сьогодні (20 вересня). Стартовий свисток на Енфілді пролунає о 14:30 за київським часом.

"Кричущий непрофесіоналізм і дилетантство": спортивний лікар розніс Евертон через нову травму Миколенка

Де дивитися матч Ліверпуль – Евертон? Пряма трансляція буде доступна на платформі Setanta Sports за наявності підписки. За головними подіями гри також можна стежити у онлайні Футбол 24.

Віталій Миколенко залікував пошкодження і потрапив до стартового складу Евертона. Більше того, українець з'явився на обкладинці прев'ю в соцмережах "ірисок".

Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон – Бредлі, Конате, ван Дейк (к), Керкез – Гравенберх, Мак Аллістер, – Салах, Собослай, Гакпо – Екітіке.

Стартовий склад Евертона: Пікфорд – О'Браєн, Кін, Тарковскі (к), Миколенко – Гуйє, Гарнер – Ндіає, Дьюсбері-Хол, Гріліш – Бету.