Евертон завітає на Енфілд в рамках 34-го туру АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Ліверпуль – Евертон розпочнеться о 18:30 за київським часом. Обидві команди потребують перемогу в зустрічі – "червоним" не можна втрачати очки у боротьбі за чемпіонство, тоді як "іриски" намагаються врятуватись від вильоту.

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Відзначимо, що знайшлось місце у стартовому складі і Віталію Миколенку. Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути на MEGOGO, а за текстовою трансляцією можна стежити онлайн на Футбол 24.

Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон – Алькантара, Фабінью, Набі Кейта – Салах, Мане, Жота.

Стартовий склад Евертона: Пікфорд – Коулмен, Холгейт, Годфрі, Миколенко – Дукуре, Аллан, Івобі – Гордон, Рішарлісон, Грей.

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