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Ліверпуль – Евертон: Клопп випускає новачка разом з гравцями запасу, Анчелотті відповідає основою

17:20 983 Читать на русском
Ліверпуль – Евертон: Клопп випускає новачка разом з гравцями запасу, Анчелотті відповідає основою
Вейналдум святкує гол у 15 турі АПЛ проти Евертона / Твіттер Ліверпуля

Ліверпуль приймає Евертон в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Стартові склади команд – у цій новині.

 

Матч Ліверпуль – Евертон розпочинається о 18:01 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Сетанта Спорт Україна".

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Юрген Клопп вирішив поберегти гравців основи і випустив тих виконавців, які отримують мало ігрового часу в останніх іграх. Увагу привертає дебют японця Такумі Мінаміно, який нещодавно перейшов з РБ Зальцбург.

Натомість Карло Анчелотті випустив дуже бойовий склад. Стабільна одинадцятка гравців на чолі із зірковим дуетом форвардів – Рішарлісоном та Келверт-Левіном.

Нагадаємо, у разі нічиєї командам доведеться зіграти матч-відповідь на Гудісон Парк.

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Англія Евертон Евертон Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Евертон
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