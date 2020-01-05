Ліверпуль – Евертон: Клопп випускає новачка разом з гравцями запасу, Анчелотті відповідає основою

Вейналдум святкує гол у 15 турі АПЛ проти Евертона / Твіттер Ліверпуля

Ліверпуль приймає Евертон в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Стартові склади команд – у цій новині.

Матч Ліверпуль – Евертон розпочинається о 18:01 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Сетанта Спорт Україна".

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Юрген Клопп вирішив поберегти гравців основи і випустив тих виконавців, які отримують мало ігрового часу в останніх іграх. Увагу привертає дебют японця Такумі Мінаміно, який нещодавно перейшов з РБ Зальцбург.