Віталій Миколенко з усіх сил допомагав одноклубникам відбиватися від атак фаворита. Фактично Евертон лише цим і займався. Однак Ліверпуль все ж пробив оборону. Спочатку забив Робертсон з передачі Салаха, а потім Оріджі головою переправив м'яч у сітку після пасу ножицями від Діаса.

Евертон ледь не зупинив Ліверпуль – завзятий Миколенко "покусав" Салаха та став одним з найкращих у дербі серед гостей

Ліверпуль переміг, набрав 79 очок і продовжив переслідувати Манчестер Сіті (у "містян" на одне очко більше). Евертон з 29 балами залишився в зоні вильоту, маючи одну гру в запасі.