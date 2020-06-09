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Ліверпуль – чемпіон АПЛ: мережу підриває відео з новим гравіюванням на кубку Прем'єр-ліги

15:15 453 Читать на русском
Ліверпуль – чемпіон АПЛ: мережу підриває відео з новим гравіюванням на кубку Прем'єр-ліги
Олександр Зінченко / Фото ФК Манчестер Сіті

Мерсисайдців достроково "визначили" тріумфатором нинішнього сезону АПЛ.

В інтернеті активно обговорють провокативне відео з кубком чемпіонату Англії.

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У відеоролику демонструється головний трофей турніру з вигравіюваною назвою "2019-20 Liverpool". Звичайно, лише затяті фани Ман Сіті сумніваються в успіху мерсисайдців у нинішньому сезоні АПЛ, але де-факто – кубок поки не належить команді Клоппа.

Справжність кубку на відео викликає сумніви, тому кожному надається можливість самому вирішити, чи це не фейк. Нагадаємо, після 29-ти турів Ліверпуль відірвався від Сіті на 25 очок.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті футбольні курйози Відеоновини
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