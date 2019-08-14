Ліверпуль – Челсі: Жоржінью вийшов на матч за Суперкубок УЄФА в бракованій футболці

Півзахисник Челсі Жоржінью розпочав матч з Ліверпулем у футболці з неправильно написаним прізвищем.

Замість традиційного напису на спині "Jorginho" у 27-річного хавбека "синіх" на ігровому екіпіруванні написано "Jorghino".

Ліверпуль – Челсі – відео голів

Матч Суперкубка УЄФА Ліверпуль – Челсі проходить на стадіоні Водафон парк у Стамбулі. Обслуговує зустріч бригада жінок-арбітрів на чолі з француженкою Стефані Фраппар.

До слова, після 80 зіграних хвилин рахунок нічийний – 1:1. Голами відзначалися Олів'є Жиру та Садьйо Мане.