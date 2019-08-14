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Ліверпуль – Челсі: Жоржінью вийшов на матч за Суперкубок УЄФА в бракованій футболці

14 серпня 23:50 247 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: Жоржінью вийшов на матч за Суперкубок УЄФА в бракованій футболці
Жоржінью / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Жоржінью розпочав матч з Ліверпулем у футболці з неправильно написаним прізвищем.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
live
осн. час ( 1 : 1 )
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

Замість традиційного напису на спині "Jorginho" у 27-річного хавбека "синіх" на ігровому екіпіруванні написано "Jorghino".

Ліверпуль – Челсі – відео голів

Матч Суперкубка УЄФА Ліверпуль – Челсі проходить на стадіоні Водафон парк у Стамбулі. Обслуговує зустріч бригада жінок-арбітрів на чолі з француженкою Стефані Фраппар.

До слова, після 80 зіграних хвилин рахунок нічийний – 1:1. Голами відзначалися Олів'є Жиру та Садьйо Мане.

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Теги
Челсі Челсі Суперкубок УЄФА Футбольна форма Ліверпуль - Челсі Жоржінью Жоржінью
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