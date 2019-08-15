toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок УЄФА
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Ліверпуль – Челсі: українська дівчина намалювала портрет Салаха і привезла його на матч за Суперкубок УЄФА

09:41 217 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: українська дівчина намалювала портрет Салаха і привезла його на матч за Суперкубок УЄФА
Мохамед Салах / Getty images

Для нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха з нагоди поєдинку за Суперкубок УЄФА вболівальниця підготувала особливий подарунок.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

Українка Анжела Ніколаєва привезла до Стамбулу картину, на якій зображений єгиптянин. На зворотньому боці полотна вона зробила напис: "Привіт! На жаль, я не можу особисто віддати тобі картину, але сподіваюся коли-небудь зустрітися.

Злочин і реабілітація Адріана у відеоогляді матчу Ліверпуль – Челсі

Я вірю в тебе, в вашу перемогу. Успіхів! З найкращими побажаннями від фанатки з Києва. Буду дуже рада, якщо побачу фотографію моєї картини в інстаграмі. Ось мій нік: @anzhela_nikolaieva98".

Відзначимо, що це не перший подібний вчинок дівчини. У її профілі в інстаграмі можна знайти фото, як такий же подарунок отримав захисник Динамо Тамаш Кадар.

Суперкубок УЄФА Ліверпуль – Челсі: проблеми "червоних", цікавість "синіх", геройства голкіперів і топ-робота арбітринь

blog_ava
ПСЖ відсторонив Неймара від тренувань з командою
00:10
1136
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі Мохамед Салах Мохамед Салах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
45
хв
Зоря
20:00
ЦСКА Софія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук