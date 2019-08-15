Ліверпуль – Челсі: українська дівчина намалювала портрет Салаха і привезла його на матч за Суперкубок УЄФА

Для нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха з нагоди поєдинку за Суперкубок УЄФА вболівальниця підготувала особливий подарунок.

Українка Анжела Ніколаєва привезла до Стамбулу картину, на якій зображений єгиптянин. На зворотньому боці полотна вона зробила напис: "Привіт! На жаль, я не можу особисто віддати тобі картину, але сподіваюся коли-небудь зустрітися.

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Я вірю в тебе, в вашу перемогу. Успіхів! З найкращими побажаннями від фанатки з Києва. Буду дуже рада, якщо побачу фотографію моєї картини в інстаграмі. Ось мій нік: @anzhela_nikolaieva98".

Відзначимо, що це не перший подібний вчинок дівчини. У її профілі в інстаграмі можна знайти фото, як такий же подарунок отримав захисник Динамо Тамаш Кадар.

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