Головний тренер Челсі Томас Тухель оцінив свого опонента перед поєдинком 29-го туру АПЛ проти Ліверупля.

"Проти команд Клоппа завжди складно грати. Він геній, але, врешті-решт, ми не зустрічаємося, щоб пограти в теніс. Гратимуть наші команди, і ми повинні бути до цього готові.

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Юрген проявив себе чудово. Він перетворює будь-яку команду в єдине ціле. У кожному клубі, де він з'являвся, Юрген ставав улюбленцем уболівальників. Він користується величезним успіхом", – наводить слова Тухеля Goal.

Після 26-ти турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 6-й сходинці, поступаючись Челсі на один заліковий бал.

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