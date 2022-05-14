Ліверпуль і Челсі визначають володаря Кубка Англії 2021/22. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Дуель німецьких тренерів у двобої за найстаріший футбольний трофей світу. Фінальний матч Кубка Англії 2021/22 Ліверпуль – Челсі розпочнеться о 18:45 за київським часом. Вже вдруге у поточному сезоні ці команди зустрічаються у фінальній битві. Наприкінці лютого команда Юргена Клоппа здолала лондонців у серії пенальті та здобула Кубок ліги (0:0, 11:10).

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Для Челсі Кубок Англії – єдина можливість здобути бодай якийсь трофей у поточному сезоні. Ліверпуль вже виграв Кубок ліги, все ще зберігає певні шанси на чемпіонство АПЛ, а 28 травня зіграє з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.

Пряма відеотрансляція матчу Ліверпуль – Челсі доступна на Setanta Sports+, а також у цій новині. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

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Стартові склади на фінал Кубка Англії 2021/22

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Тьяго, Кейта – Салах, Мане, Діас.

Челсі: Менді – Джеймс, Тьягу Сілва, Рюдігер, Чалоба – Ковачіч, Жоржінью, Пулішіч, Маунт, Алонсо – Лукаку.