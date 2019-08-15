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Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Юргена Клоппа після перемоги в Суперкубку УЄФА-2019

08:17 955 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Юргена Клоппа після перемоги в Суперкубку УЄФА-2019
Юрген Клопп / Getty Images

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями після поєдинку проти Челсі за Суперкубок УЄФА.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

"Атмосфера на стадіоні була приголомшливою. Це говорить про велич цього клубу. Але ми хотіли б привезти з собою нашу погоду в Туреччину на один день. Сьогодні було дуже спекотно, ще й матч вийшов супернапруженим.

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Ми провели важливу заміну – ніхто у світі не зрівняється з Боббі у грі на цій позиції. Ми не планували так довго його використовувати – у нього не було передсезонної підготовки, але нам довелося його випустити в бій. Ми повинні були поставити все на кін в цьому матчі. Знаємо, що нам треба покращувати багато речей. Ми це зробимо.

Ми можемо і будемо грати краще. У сьогоднішньому матчі на перший план виходила не гра, а перемога. Ми знайшли шлях до успіху, і це чудово. Відчуваємо, що досягли чогось важливого і дуже цьому раді.

Я запитав у Мілнера і Хендерсона, як люди в Англії ставляться до цього трофею, і вони сказали мені, що це престижний трофей, що він зображений на стінах в Мелвуді і що вони хочуть додати ще один такий кубок до кількості завойованих. Це добре. Ми робимо це для людей. Ми взяли два з трьох можливих трофеїв за останні кілька місяців. Тепер ми повинні знайти шлях до підкорення нових вершин.

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Я дуже радий, що наш клуб досягає успіхів. Це єдине, що має значення. Я був радий бачити, що означає наша перемога в Лізі чемпіонів для багатьох людей, і сьогодні я знову це побачив", – цитує Клоппа прес-служба УЄФА.

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Ліверпуль Ліверпуль Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі Юрген Клопп Юрген Клопп
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