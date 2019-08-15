Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Юргена Клоппа після перемоги в Суперкубку УЄФА-2019

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями після поєдинку проти Челсі за Суперкубок УЄФА.

"Атмосфера на стадіоні була приголомшливою. Це говорить про велич цього клубу. Але ми хотіли б привезти з собою нашу погоду в Туреччину на один день. Сьогодні було дуже спекотно, ще й матч вийшов супернапруженим.

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Ми провели важливу заміну – ніхто у світі не зрівняється з Боббі у грі на цій позиції. Ми не планували так довго його використовувати – у нього не було передсезонної підготовки, але нам довелося його випустити в бій. Ми повинні були поставити все на кін в цьому матчі. Знаємо, що нам треба покращувати багато речей. Ми це зробимо.

Ми можемо і будемо грати краще. У сьогоднішньому матчі на перший план виходила не гра, а перемога. Ми знайшли шлях до успіху, і це чудово. Відчуваємо, що досягли чогось важливого і дуже цьому раді.

Я запитав у Мілнера і Хендерсона, як люди в Англії ставляться до цього трофею, і вони сказали мені, що це престижний трофей, що він зображений на стінах в Мелвуді і що вони хочуть додати ще один такий кубок до кількості завойованих. Це добре. Ми робимо це для людей. Ми взяли два з трьох можливих трофеїв за останні кілька місяців. Тепер ми повинні знайти шлях до підкорення нових вершин.

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Я дуже радий, що наш клуб досягає успіхів. Це єдине, що має значення. Я був радий бачити, що означає наша перемога в Лізі чемпіонів для багатьох людей, і сьогодні я знову це побачив", – цитує Клоппа прес-служба УЄФА.