Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Юргена Клоппа перед матчем за Суперкубок УЄФА-2019

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями напередодні матчу за Суперкубок УЄФА проти Челсі.

"Перемоги завжди допомагають. Але цей матч не має ніякого відношення до АПЛ. Ми добре зіграли з Манчестер Сіті, зуміли не програти в основний час і поступилися лише по пенальті.

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Ми обіграли Норвіч, сильно провели 60 хвилин в тому матчі, але завтрашня гра – зовсім інша історія. Це фінал, і нам доведеться подумати про склад та інші важливі речі.

Не знав, що всі ставлять на нашу перемогу. Але це не проблема. Ми дуже поважаємо Челсі. Дивились їх матч з МЮ. Результат тієї гри – оманливий. Челсі створив багато моментів, у них новий тренер. Вони втратили Азара, але прийшли нові хлопці. Це перший титул, який вони можуть завоювати спільними зусиллями. Всі будуть готові до цієї гри, а що кажуть люди до матчу, не має значення.

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Я недостатньо хороший, щоб визначати, на що ми будемо робити ставку – на єврокубки чи прем'єр-лігу. Ми не говорили про це і в минулому сезоні. Ми просто намагаємося вигравати матчі. Я буду радий будь-якому досягненню", – цитує Клоппа прес-служба УЄФА.