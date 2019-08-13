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Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Юргена Клоппа перед матчем за Суперкубок УЄФА-2019

21:53 60 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Юргена Клоппа перед матчем за Суперкубок УЄФА-2019
Юрген Клопп / Getty Images

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями напередодні матчу за Суперкубок УЄФА проти Челсі.

 

"Перемоги завжди допомагають. Але цей матч не має ніякого відношення до АПЛ. Ми добре зіграли з Манчестер Сіті, зуміли не програти в основний час і поступилися лише по пенальті.

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Ми обіграли Норвіч, сильно провели 60 хвилин в тому матчі, але завтрашня гра – зовсім інша історія. Це фінал, і нам доведеться подумати про склад та інші важливі речі.

Не знав, що всі ставлять на нашу перемогу. Але це не проблема. Ми дуже поважаємо Челсі. Дивились їх матч з МЮ. Результат тієї гри – оманливий. Челсі створив багато моментів, у них новий тренер. Вони втратили Азара, але прийшли нові хлопці. Це перший титул, який вони можуть завоювати спільними зусиллями. Всі будуть готові до цієї гри, а що кажуть люди до матчу, не має значення.

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Я недостатньо хороший, щоб визначати, на що ми будемо робити ставку – на єврокубки чи прем'єр-лігу. Ми не говорили про це і в минулому сезоні. Ми просто намагаємося вигравати матчі. Я буду радий будь-якому досягненню", – цитує Клоппа прес-служба УЄФА.

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