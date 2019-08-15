Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Френка Лемпарда після поразки в Суперкубку УЄФА-2019

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився враженнями після поєдинку проти Ліверпуля за Суперкубок УЄФА.

"Мені здавалося, що сьогодні ми грали краще за суперника, але нам десь не пощастило, а десь ми не використовували свої шанси. Нам потрібно краще реалізовувати моменти, але я все одно радий і пишаюся тим, як ми сьогодні грали. Ми хотіли виграти сьогодні, але нам дуже не пощастило.

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Ми справді добре зіграли проти команди, яка будується ось уже кілька років. Сьогодні я побачив речі, які я хочу бачити в команді, – серйозне ставлення до справи, дисципліну і пристрасть. Мені здається, що сьогодні кожен гравець віддав всі сили заради перемоги, але нам трохи не пощастило.

Ліверпуль може вжалити і забити в будь-який момент, тому що у них класна команда, але ми показали характер, швидко зрівняли рахунок у додатковий час. Коли граєш проти Ліверпуля, не можна сподіватися, що успіх буде залежати тільки від тебе, але ми добре відповідали суперникові в сьогоднішньому матчі.

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Я хочу, щоб гравці мали свободу пересування в півзахисті. У нас чудові майстри, тому ми контролювали перебіг матчу в важливі моменти. Є речі, які нам треба покращувати, але я радий тим, як ми сьогодні зіграли. Буде чудово, якщо ми будемо грати так увесь сезон", – цитує Лемпарда прес-служба УЄФА.