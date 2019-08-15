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Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Френка Лемпарда після поразки в Суперкубку УЄФА-2019

08:46 415 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Френка Лемпарда після поразки в Суперкубку УЄФА-2019
Френк Лемпард / Getty images

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився враженнями після поєдинку проти Ліверпуля за Суперкубок УЄФА.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

"Мені здавалося, що сьогодні ми грали краще за суперника, але нам десь не пощастило, а десь ми не використовували свої шанси. Нам потрібно краще реалізовувати моменти, але я все одно радий і пишаюся тим, як ми сьогодні грали. Ми хотіли виграти сьогодні, але нам дуже не пощастило.

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Ми справді добре зіграли проти команди, яка будується ось уже кілька років. Сьогодні я побачив речі, які я хочу бачити в команді, – серйозне ставлення до справи, дисципліну і пристрасть. Мені здається, що сьогодні кожен гравець віддав всі сили заради перемоги, але нам трохи не пощастило.

Ліверпуль може вжалити і забити в будь-який момент, тому що у них класна команда, але ми показали характер, швидко зрівняли рахунок у додатковий час. Коли граєш проти Ліверпуля, не можна сподіватися, що успіх буде залежати тільки від тебе, але ми добре відповідали суперникові в сьогоднішньому матчі.

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Я хочу, щоб гравці мали свободу пересування в півзахисті. У нас чудові майстри, тому ми контролювали перебіг матчу в важливі моменти. Є речі, які нам треба покращувати, але я радий тим, як ми сьогодні зіграли. Буде чудово, якщо ми будемо грати так увесь сезон", – цитує Лемпарда прес-служба УЄФА.

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Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі Челсі Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард
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