Ліверпуль – Челсі: прес-конференція Френка Лемпарда перед матчем за Суперкубок УЄФА-2019

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився очікуваннями напередодні матчу за Суперкубок УЄФА проти Ліверпуля.

"Я налаштований оптимістично, тому що я вірю в гравців, я дуже пишаюся тим, що перебуваю тут. Але я не здатний змінити все самотужки. Я вірю в своїх гравців.

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Суперкубок дуже багато означає для клубу. Я двічі програвав під час кар'єри гравця. Тепер важливо віддати все заради перемоги. Це ще один трофей для клубу. Ми здатні конкурувати з Ліверпулем.

Челсі багато виграв, важко визначити, що таке менталітет переможця, для мене – це дух і зв'язок. Я не хочу стверджувати, що якщо завтра ми програємо, переможний менталітет зникне.

Я не думаю, що це був хороший тиждень для Челсі. Це американські гірки, але у мене так само було і в Дербі. Я готовий до цього, це був тиждень, коли багато чого сталося. Але я до цього готовий і не боюся цього.

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Поразки завжди чогось вчать. Очевидний урок полягає в тому, що якщо ви допустите помилки в захисті проти хороших команд, то поплатитеся за це. Нам потрібно бути набагато кращими, не здійснюючи помилок, які призводять до шансів у суперника", – цитує Лемпарда прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Челсі відбудеться 14 серпня у Стамбулі, початок о 22:00 за київським часом.