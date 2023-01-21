Лондонці та мерсисайдці з нулями на табло завершили перший тайм. Грем Поттер по перерві вирішив дати шанс 22-річному таланту.

Тренер Челсі – про Мудрика: "Не важливо, що написано на ціннику"

Мудрик вийшов на поле Енфілда на 55 хвилині, замінивши півзахисника Люїса Холла. Михайло став другим українцем після Андрія Шевченка, який зіграв за "синіх".

Нагадаємо, контракт вінгера з Челсі розрахований на 8,5 років. Шахтар заробив на його продажі 70 мільйонів євро, ще 30 передбачені у вигляді бонусів.

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