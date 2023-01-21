Ліверпуль – Челсі: Мудрик дебютував за лондонців
15:58 - Читать на русском
Вінгер збірної України Михайло Мудрик надовго запам'ятає матч 21-го туру АПЛ проти Ліверпуля.
Лондонці та мерсисайдці з нулями на табло завершили перший тайм. Грем Поттер по перерві вирішив дати шанс 22-річному таланту.
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Мудрик вийшов на поле Енфілда на 55 хвилині, замінивши півзахисника Люїса Холла. Михайло став другим українцем після Андрія Шевченка, який зіграв за "синіх".
Нагадаємо, контракт вінгера з Челсі розрахований на 8,5 років. Шахтар заробив на його продажі 70 мільйонів євро, ще 30 передбачені у вигляді бонусів.
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