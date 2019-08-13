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Ліверпуль – Челсі: Лемпард розповів про кадрові втрати лондонців перед Суперкубком УЄФА-2019

20:30 114 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: Лемпард розповів про кадрові втрати лондонців перед Суперкубком УЄФА-2019
Н'Голо Канте / фото із соцмереж

Головний тренер Челсі Френк Лемпард зізнався, що не всі гравці команди готові до матчу за Суперкубок УЄФА проти Ліверпуля.

"Канте отримав невелику травму в недільному матчі проти Манчестер Юнайтед, тому його участь зараз поки під питанням. Завтра на поле вийдуть ті, хто краще за всіх буде готовий.

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Що стосується Рюдігера та Вілліана, які останнім часом відновлювалися після травм, то в середу вони будуть присутні на лавці запасних Челсі і в разі потреби зможуть вийти на поле", – цитує Лемпарда прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Челсі відбудеться 14 серпня у Стамбулі на стадіоні Водафон парк. Початок о 22:00 за київським часом.

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Теги
Суперкубок УЄФА Вілліан Вілліан Антоніо Рюдігер Антоніо Рюдігер Челсі Челсі Н'Голо Канте Н'Голо Канте Френк Лемпард Френк Лемпард
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