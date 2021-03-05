Поразка від Челсі у матчі 29-го туру АПЛ продовжила жахливу серію "червоних" на рідному стадіоні.

Поразка від Челсі стала вже п'ятою поспіль для Ліверпуля на Енфілді, повідомляє твіттер William Hill.

Ліверпуль – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Така серія невдач у домашніх матчах стала найбільш невдалою для мерсисайдців за 129-річну історію клубу.

До слова, після цієї поразки Ліверпуль опустився вже на сьоме місце, маючи 43 очки в активі.

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