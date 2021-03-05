Ліверпуль – Челсі: команда Клоппа встановила історичний антирекорд на Енфілді
07:30 - Читать на русском
Поразка від Челсі у матчі 29-го туру АПЛ продовжила жахливу серію "червоних" на рідному стадіоні.
42’ Мейсон Маунт
Поразка від Челсі стала вже п'ятою поспіль для Ліверпуля на Енфілді, повідомляє твіттер William Hill.
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Така серія невдач у домашніх матчах стала найбільш невдалою для мерсисайдців за 129-річну історію клубу.
До слова, після цієї поразки Ліверпуль опустився вже на сьоме місце, маючи 43 очки в активі.
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