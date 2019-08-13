toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок УЄФА
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліверпуль – Челсі: Клопп заявив, що не надто цікавився матчами за Суперкубок УЄФА

11:15 422 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: Клопп заявив, що не надто цікавився матчами за Суперкубок УЄФА
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер "червоних" розповів про своє ставлення до першого євротрофея в сезоні.

 

"Суперкубок не був тим турніром, за яким я колись спостерігав із завзяттям, оскільки я до цього брав участь у фіналах Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

"У Челсі новий тренер і вже немає Азара", – Клопп оцінив лондонців перед матчем за Суперкубок УЄФА

Суперкубок УЄФА – це знак якості. Якщо ти в ньому не береш участі, це означає, що ти не виграв свій фінал. Цього року все інакше, а тому я з інтересом чекаю зустрічі. Це топ-матч, і Стамбул (місце проведення гри за Суперкубок УЄФА – прим.) – чудове місто", – заявив Клопп в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Аліссон пропустить матч проти Челсі за Суперкубок УЄФА

Нагадаємо, протистояння за Суперкубок УЄФА між Ліверпулем та Челсі відбудеться 14 серпня о 22:00 за київським часом.

blog_ava
Луческу однозначно відповів про можливість очолити Динамо
10:09
1934
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
13
хв
Динамо
20:30
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук