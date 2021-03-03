"Ми вже побачили у Челсі чітку ідею – контролювати м'яч, змінювати тактичні схеми. Тухель відразу ж став досягати потрібних результатів, але також і встиг дізнатися побільше про свою команду. Він багато чого змінив. Команда зробила крок вперед, і зараз ми маємо з нею зіграти. Так, це буде цікаво.

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Перше і головне – складно володіти м'ячем більше, ніж Челсі. Я так скажу: потрібно успішно зіграти в кожній лінії. Треба захищатись, коли вони контролюють м'яч, багато працювати.

Не можна сказати, що потрібно буде проявити особливу терплячість. У певні моменти – так, в інші моменти треба буде працювати більш активно. Треба буде проявити творчий підхід, але також і проявити бажання грати в обороні.

Це топ-команда, дуже вимоглива до суперника. Нам треба переконатися, що у нас є відповіді на всі питання", – цитує Клоппа офіційний сайт мерсисайдців.

Після 26-ти турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 6-й сходинці, поступаючись Челсі на один заліковий бал.

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