Ліверпуль – Челсі: "червоні" анонсували матч за Суперкубок УЄФА, показавши емоції Клоппа після перемоги у фіналі ЛЧ

Ліверпуль готується до матчу за Суперкубок УЄФА-2019 проти лондонського Челсі.

За кілька годин до поєдинку прес-служба мерсисайдців вирішила нагадати вболівальникам, як реагував наставник команди Юрген Клопп на тріумф у Лізі чемпіонів.

Ліверпуль – Челсі: анонс матчу за Суперкубок УЄФА-2019

Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Челсі відбудеться сьогодні, 14 серпня, у Стамбулі на стадіоні Водафон парк. Початок о 22:00 за київським часом.