Ліверпуль – Челсі: "червоні" анонсували матч за Суперкубок УЄФА, показавши емоції Клоппа після перемоги у фіналі ЛЧ

Україна — 17:25 14839
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Хто стане новим тренером Динамо після того, як Хацкевича відправили у відставку – широкий список кандидатів
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"Ходив неголений, у потертих джинсах, запізнювався на тренування": чому варто прочитати бестселер про Юргена КлоппаОвертайм — 17:00 1400
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"У Києві була сильна гроза та прекрасне Динамо". Бельгійські ЗМІ похвалили українську команду за проблеми для БрюггеЛіга Європи — 15:37 3315
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"Динамо привчило мене до невдач". Легендарний "динамівець" – про відставку Хацкевича, слабкий склад і повну зневіруЛіга чемпіонів — 13:30 17612
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Хацкевич і Динамо знову пролетіли повз ЛЧ – хто винен у 3-му поспіль фіаско і чи виправдана відставка?Ліга чемпіонів — 13:11 3634