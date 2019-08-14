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Ліверпуль – Челсі: "червоні" анонсували матч за Суперкубок УЄФА, показавши емоції Клоппа після перемоги у фіналі ЛЧ

20:33 216 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: "червоні" анонсували матч за Суперкубок УЄФА, показавши емоції Клоппа після перемоги у фіналі ЛЧ
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Ліверпуль готується до матчу за Суперкубок УЄФА-2019 проти лондонського Челсі.

 

За кілька годин до поєдинку прес-служба мерсисайдців вирішила нагадати вболівальникам, як реагував наставник команди Юрген Клопп на тріумф у Лізі чемпіонів.

Ліверпуль – Челсі: анонс матчу за Суперкубок УЄФА-2019

Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Челсі відбудеться сьогодні, 14 серпня, у Стамбулі на стадіоні Водафон парк. Початок о 22:00 за київським часом.

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Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Відеоновини
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