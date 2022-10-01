У суботу, 1 жовтня, свій дебютний матч у Прем'єр-лізі проведе Роберто Де Дзербі, останньою командою якого був донецький Шахтар. Новий клуб італійського наставника, Брайтон, зустрінеться з Ліверпулем на "Енфілді".

Трансляція

Зустріч четвертої та дев'ятої команд АПЛ дивіться на setantasports.com. Розпочнеться вона о 17:00 за київським часом. Коментатор гри – Дмитро Джулай.

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Цімікас – Елліот, Фабінью, Тьяго Алькантара– Салах, Нуньєс, Луїс Діас.

Брайтон: Санчес – Велтман, Данк, Вебстер – Марч, Грос, Мак Аллістер, Кайседо, Еступіньян – Троссар, Велбек.

Арбітри

Головний рефері – Енді Медлі, асистенти: Дерек Ітон, Стів Мередіт, четвертий рефері – Тоні Харрінгтон, судді VAR: Саймон Хупер, Даррен Канн.

Де Дзербі у Брайтоні

Поточна форма

Парадоксально, та Брайтон перед битвою з Ліверпулем посідає вищу сходинку за свого іменитого суперника. Зрештою, потенційна суботня перемога господарів зменшить розрив між командами до одного очка.

Прогнозувати загальне становище команд та ігрову форму доволі непросто з огляду на майже місячну відсутність матчів АПЛ. У Ліверпуля все ж ситуація трохи краща. Поки Брайтон перебував без офіційних поєдинків, команда Юргена Клоппа двічі зіграла у Лізі чемпіонів. Спершу Ліверпуль зазнав болісної поразки від Наполі (1:4), а згодом виправився і переміг Аякс (2:1).

Неоднозначності та водночас інтриги додає зміна тренера у Брайтона. Роберто Де Дзербі після прощання з Шахтарем знайшов нову команду і в суботу дебютує у новій ролі. Італієць підхоплює дуже добротний колектив Грема Поттера, який пішов у Челсі, та повинен продовжити фантастичну роботу попередника. Утім, ми чекатимемо і на нові ідеї Де Дзербі, якому, на жаль, у Шахтарі завадили обставини.

Зараз маємо сухі факти – в останніх турах Ліверпуль потрохи згладжує невдалий старт в АПЛ, а Брайтон зберігає місце на вершині. Варто додати, що команда Поттера пропустила найменше у лізі (5 голів).

Салах та Матіп святкують гол у ворота Аякса

Історія протистоянь

Після виходу Брайтона в АПЛ команди провели між собою 10 поєдинків. І лише в одному перемогу святкував новачок елітного дивізіону. Однак тенденція протягом останніх років дещо змінилася. Після шести поспіль поразок Брайтон виправив ситуацію: перемога та дві нічиїх у чотирьох попередніх поєдинках.

У минулому сезоні Ліверпуль втратив перевагу на "Енфілді" у два м'ячі (як наслідок, нічия 2:2). А у другому колі переміг суперника на виїзді 2:0.

Хендерсон проти Лаллани

Кадрова ситуація

Лазарет Ліверпуля починає порожніти. Напередодні повернулися у загальну групу Ібрагіма Конате та Джордан Хендерсон. Натомість все ще не можуть допомогти команді травмовані Кейта, Окслейд-Чемберлен та Робертсон.

У Брайтона вже тривалий час поза грою перебуває поляк Якуб Модер. Екс-футболіст Ліверпуля Адам Лаллана також пропустив останні матчі Брайтона і навіть спробував себе у ролі тренера після відходу Поттера. Очікується, що на принципове протистояння з екс-одноклубниками Адам буде доступним для тренерського штабу "чайок".