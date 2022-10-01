Ліверпуль – Брайтон – 3:3 – відео голів та огляд феєричного дебюту Де Дзербі
19:47 - Читать на русском
Ліверпуль та Брайтон влаштували перестрілку у 9-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
34’ Роберто Фірміно
54’ Роберто Фірміно
63’ Адам Вебстер
Леандро Троссар 18’
Леандро Троссар 84’
18’ Леандро Троссар
34’ Роберто Фірміно
54’ Роберто Фірміно
63’ Адам Вебстер
84’ Леандро Троссар
Роберто Де Дзербі дебютував на чолі "чайок" проти Юргена Клоппа. Для колишнього тренера Шахтаря матч розпочався вдало – Тросссар оформив дубль. Проте до і після перерви двома голами відповів Фірміно.
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На 63-й мерсисайдці вийшли вперед вперше у зустрічі завдяки автоголу Вебстера. Та беззаперечним героєм став Троссар, який за втретє розписався у воротах Аліссона. 3:3! Брайтон залишився на 4 сходинці з 14 заліковими балами, Ліверпуль набрав 10 пунктів і піднявся на 9 позицію.
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