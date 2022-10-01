Ліверпуль та Брайтон влаштували перестрілку у 9-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Роберто Де Дзербі дебютував на чолі "чайок" проти Юргена Клоппа. Для колишнього тренера Шахтаря матч розпочався вдало – Тросссар оформив дубль. Проте до і після перерви двома голами відповів Фірміно.

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На 63-й мерсисайдці вийшли вперед вперше у зустрічі завдяки автоголу Вебстера. Та беззаперечним героєм став Троссар, який за втретє розписався у воротах Аліссона. 3:3! Брайтон залишився на 4 сходинці з 14 заліковими балами, Ліверпуль набрав 10 пунктів і піднявся на 9 позицію.