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Ліверпуль – Брайтон – 2:1 – відео голів та огляд матчу

07:30 151 Читать на русском
Ліверпуль – Брайтон – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Брайтон – 2:1 – відео голів та огляд матчу / фото: ФК Ліверпуль

Ліверпуль в меншості переміг Брайтон в рамках 14-го туру АПЛ та збільшив відрив від Манчестер Сіті. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Брайтон.

19’ Вірджил ван Дейк
25’ Вірджил ван Дейк
77’ Аліссон
 
Льюїс Данк 80’
19’ Вірджил ван Дейк
25’ Вірджил ван Дейк
77’ Аліссон
80’ Льюїс Данк

Ліверпуль ще в першому таймі оформив комфортну перевагу завдяки зв'язці Александер-Арнольд – ван Дейк. Спочатку Трент подачею зі штрафного знайшов нідерландця у штрафному суперників, а за 6 хвилин – точно навісив з кутового. В другому таймі Аліссон залишив мерсисайдців у меншості і Данк один гол відіграв, проте "червоні" втримали перемогу.

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Таким чином, Ліверпуль набрав 40 очок та збільшив відрив від переслідувачів до 11 пунктів. Брайтон з 15 заліковими балами опинився на 15 сходинці.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини Брайтон Брайтон Ліверпуль - Брайтон
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