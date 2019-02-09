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Ліверпуль – Борнмут – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Ліверпуль – Борнмут – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Борнмут – 3:0 – відео голів та огляд матчу

 Ліверпуль розгромив Борнмут в 26-му турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Ліверпуль – Борнмут на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2018/19, 26 тур

Ліверпуль – Борнмут – 3:0

Голи: Мане, 24, Вейналдум, 34, Салах, 48

Підопічні Юргена Клоппа легко здолали Борнмут. Голами відзначалися Мане, Вейналдум та Салах.

Ліверпуль розгромив Борнмут та повернувся на перше місце: 26 тур АПЛ, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Ліверпуль повернувся на перше місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 65 очок. Борнмут з 33 пунктами залишився на 11 позиції.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія26 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Борнмут: Субота 09 лютого 2019

Ліверпуль
Матч завершено
3 : 0
Борнмут
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Ліверпуль Ліверпуль Англія Борнмут Борнмут Відеоновини Ліверпуль - Борнмут
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