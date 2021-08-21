Матч 2-го туру АПЛ між Ліверпулем та Бернлі став історичним через досить незвичну подію.

Бернлі став автором цікавого досягнення – гравці команди вийшли на поле під номерами з 1-го по 11-ий, повідомляє твіттер SquadNumbers.

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Це перший подібний випадок з сезону 1998/99 – тоді Чарльтон став останньою командою, гравці якого вийшли виключно під класичними номерами.

До слова, спостерігати за онлайн-трансляцією матчу Ліверпуль – Бернлі можна на "Футбол 24". Мерсисайдці вийшли вперед на 18 хвилині завдяки голу Жоти з передачі Цімікаса.

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