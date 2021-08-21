Ліверпуль впевнено здолав Бернлі (2:0) у другому турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Мерсисайдці розпочали активно, а вивів їх вперед Жота після чудового пасу Цімікаса. Бернлі мав кілька нагод зрівняти рахунок, але ударам не вистачало точності.

Ліверпуль у рідних стінах впевнено переміг Бернлі

Подвоїв перевагу Ліверпуля Мане, який в один дотик прошив кіпера після асисту Александер-Арнольда. Фінальний свисток зафіксував перемогу "червоних" з рахунком 2:0.

Команда Юргена Клоппа набрала 6 очок після двох турів, а Бернлі із нулем залікових балів залишився на дні турнірної таблиці.