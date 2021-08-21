Ліверпуль – Бернлі – 2:0 – відео голів та огляд матчу
19:10 - Читать на русском
Ліверпуль впевнено здолав Бернлі (2:0) у другому турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Мерсисайдці розпочали активно, а вивів їх вперед Жота після чудового пасу Цімікаса. Бернлі мав кілька нагод зрівняти рахунок, але ударам не вистачало точності.
Ліверпуль у рідних стінах впевнено переміг Бернлі
Подвоїв перевагу Ліверпуля Мане, який в один дотик прошив кіпера після асисту Александер-Арнольда. Фінальний свисток зафіксував перемогу "червоних" з рахунком 2:0.
Команда Юргена Клоппа набрала 6 очок після двох турів, а Бернлі із нулем залікових балів залишився на дні турнірної таблиці.
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