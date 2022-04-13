Ліверпуль приймає Бенфіку в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.

Матч Ліверпуль – Бенфіка стартує о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція гри доступна на онлайн-сервісі MEGOGO. Компанія відкрила безкоштовний доступ до усього футбольного контенту.

Ліверпуль виграв перший матч з рахунком 3:1, тому Юрген Клопп вирішив дати відпочинок лідерам між двома поєдинками з Ман Сіті. Салах, Мане, ван Дейк, Алесандер-Арнольд і Фабінью несподівано опинилися в запасі. Роман Яремчук розпочинає гру з лави запасних Бенфіки.

Стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Конате, Матіп, Цімікас – Кейта, Мілнер, Хендерсон – Жота, Фірміно, Діас.

Запасні: Келлехер, Фабінью, ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Оріджі, Александер-Арнольд, Елліот.

Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Евертон, Вайгль, Таарабт, Гонсалвеш – Нуньєс, Рамуш.

Запасні: Лейте, Мейте, Сеферовіч, Яремчук, Маріу, Лазаро, Радоньїч, Діас, Альмейда, Бернарду, Альваро, Морато.

Ліверпуль – Бенфіка: анонс матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів