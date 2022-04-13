Після жеребкування чвертьфіналів ЛЧ можна було поспівчувати піренейським колективам, адже вони отримали в пару найсильніші команди Європи. Тим не менш, двоє іспанців вже пройшли у півфінал – і якщо в класі Бензема Реала ніхто не сумнівався, то прохід Вільяреала у протистоянні з Баварією став головною сенсацією. Між тим, перед першими матчами сенсація здавалась більш вірогідною у Португалії, де Бенфіка зустрічалась з Ліверпулем.

Лісабонці у поточному сезоні творили дива, вибивши значно потужніший ПСВ з плей-офф кваліфікації ЛЧ, виживши у групі з Баварією та Барселоною й вибивши надзвичайно сильний Аякс у 1/8 фіналу. "Орлам" протягом усього сезону пророчили швидкий виліт з єврокубків, адже вони не демонстрували чогось неймовірного – та ще й страждали від скандалів та ігрового спаду. Втім, сталевий характер португальців вів їх все далі й далі, немов мореплавців Васку да Гами в пошуках Індії. Здавалося, що і Ліверпуль на цьому характері можна знести.

Реальність виявилась прозаїчнішою. Бенфіка у домашній зустрічі з мерсисайдцями швидко пропустила два голи, випадково забила по перерві завдяки помилці Конате й видала 20 добротних хвилин з кількома топ-моментами – а потім пропустила втретє. Підопічні Юргена Клоппа надзвичайно просто впоралась з "орлами". Після цього всі вболівальники та експерти дружно списали Яремчука і Ко.

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У фіаско підопічних Нелсона Веріссімо немає нічого дивного. Їхній суперник тримається у топ-3 клубів Європи за кількістю голів, xG, передач в останню третину та у штрафний, а за пасами на просування команда є найкращою. Як і за купою інших показників. В обороні Ліверпуль теж потужний – в чемпіонаті він пропустив всього 22 голи (у Європі менше пропускає тільки Баварія). До нічийного поєдинку проти Манчестер Сіті мерсисайдці перемогли в 10 турах АПЛ поспіль, а у Лізі чемпіонів вони виграли 8 з 9 матчів – сумарний рахунок у цьому розіграші турніру становить 22:8.

Очевидно, що з таким суперником третій команді Португалії тягатись важко. Очевидно, що пройти у півфінал Бенфіці допоможе лишень диво – втім, списувати "орлів" до стартового свистка не варто. По-перше, у матчі-відповіді (як і в сезоні загалом) лісабонцям нічого втрачати, тож вони можуть зіграти максимально сміливо, у своє задоволення, на куражі. По-друге, потужну форму набрав Нуньєс – головна зірка португальців забив 24 голи в чемпіонаті (в останньому турі він оформив хет-трик), а в Лізі чемпіонів у його активі 5 забитих м'ячів. Зокрема, Дарвін відзначився і у воротах Ліверпуля.

По-третє, мерсисайдці критично втомлені поєдинком проти Манчестер Сіті, в якому команда продемонструвала вкрай неоднозначний футбол. Зрештою, сам рахунок першого матчу досить неприємний, про що заявив Юрген Клопп:

Після половини протистояння рахунок 3:1 – він так само оманливий, як 2:0. Хороша основа, але якщо суперники заб'ють один гол, як ми це відчули у матчі з Інтером, гра зміниться. Ми відчули це, коли вони забили минулого тижня. Нам треба змусити їх відчути, що їм туди дороги немає.

Звісно, усі розмови про плюси Бенфіки – це лишень спроба накрутити інтригу в протистоянні, де все було зрозуміло ще при жеребкуванні. Тим не менш, Вільяреалу вдалося зламати систему. Чому б "орлам" не повторити подвиг "підводників"? І де, як не в Лізі чемпіонів, мають відбуватись подібні дива?

Кадрова ситуація

Ліверпуль підходить до зустрічі без кадрових втрат, але від мерсисайдців очікується ротація. Зокрема, Мане і Жота повинні отримати відпочинок, адже вони сидять на жовтих картках. Можливо, знову вдасться побачити у грі Елліота – він досить непогано проявив себе у поєдинку проти Інтера. Також можлива поява Цімікаса.

Бенфіці не допоможуть Лукас Веріссімо та Піньйо, але без них "орли" вже давно навчилися грати. Більш важливою є втрата Рафи Сілви – він шикарно використовує простір і надзвичайно небезпечний при контратаках Через травму він на поле не вийде.

Поява ж Яремчука у старті виглядає сумнівною. Ймовірно, Рома отримає свій шанс в завершальній частині зустрічі.

Орієнтовні склади на матч Ліверпуль – Бенфіка

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цімікас – Хендерсон, Фабіньо, Кейта – Салах, Фірміно, Діас

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Вайгль, Таарабт – Гонсалвеш, Рамуш, Евертон – Нуньєс

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Бенфіка дуже небезпечна на контратаках, тож сьогодні варто очікувати виманювання мерсисайдців на власну половину й на довгі закидання. Крім того, "орли" класно працюють на стандартах. Враховуючи ротацію Ліверпуля та досить неоднозначну роботу англійців у обороні, нині цілком можна очікувати на забитий у ворота Аліссона гол – можливо, гості навіть відкриють рахунок.

Втім, прохід Бенфіки у півфінал після домашніх 1:3 здається аж занадто фантастичним. Підопічні Нелсона Веріссімо і з Аяксом не продемонстрували нічого цікавішого за "автобус" та серію контрвипадів, а тут доведеться витримати тиск Ліверпуля (нехай і розбавленого резервістами). Та ще й на Енфілді – за останні 30 матчів у рідних стінах мерсисайдці програли лишень раз.

Ліверпуль значно сильніший за Бенфіку. Звісно, завжди є місце для дива, але логіка змушує ставити на підопічних Юргена Клоппа.

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