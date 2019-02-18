Ліверпуль – Баварія: Шакірі назвав фаворита протистояння

Півзахисник Ліверпуля Джердан Шакірі поділився очікуваннями перед матчем 1/8 фіналу проти Баварії.

"Я зрадів, коли дізнався, що нам дісталась Баварія. Я розумів вже тоді, що це буде складний, але цікавий виклик. Ми постараємося використовувати слабкі сторони Баварії та хочемо дістатися до фіналу – як в минулому році.

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Я хотів повернутися на Альянц-Арену, до свого колишнього клубу, де я провів поки що найкращий етап у своїй кар'єрі, до своїх друзів і знайомих. Я багато чому навчився за той період і відчуваю себе в Мюнхені як вдома.

Думаю, роль фаворита візьме на себе Баварія. Вони вже багато років серед найкращих клубів світу і завжди борються за титул. Ліверпуль на шляху туди, де Баварія вже перебуває", – цитує Шакірі Sport1.

Нагадаємо, Джердан захищав кольори мюнхенців у 2012-2015 роках.

Перший матч між цими суперниками відбудеться 19 лютого в Англії. Початок о 22:00.

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