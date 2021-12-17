Мерсисайдські та каталонські легенди все ж зійдуться у благодійному поєдинку.

Матч легенд Ліверпуля та Барселони був запланований ще на березень 2020-го, однак через пандемію коронавірусу був скасований. Нова дата – 26 березня 2022-го, інформує офіційний сайт каталонців.

Участь у матчі на Анфілді від Барселони вже підтвердили Хав'єр Савіола та Едмілсон, а за Ліверпуль зіграють Єжі Дудек, Стів Макманаман, Владімір Шміцер і Патрік Бергер.

Гроші, які вдасться зібрати за допомогою цього товариського матчу, будуть направлені у фонди Barça Foundation і Forever Reds. Та будуть використані на благодійні цілі.

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