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Ліверпуль – Атлетіко: мадридці захищатимуть перевагу у своєму найкращому складі

14:50 365 Читать на русском
Ліверпуль – Атлетіко: мадридці захищатимуть перевагу у своєму найкращому складі
Дієго Сімеоне / АР

Атлетіко оголосив список гравців на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

 

Дієго Сімеоне взяв із собою в Англію 24 гравців, інформує офіційний твіттер клубу.

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"Матрацники" обійшлися без вагомих втрат і зможуть розраховувати на максимально бойовий склад. Зокрема, відновились Жоау Феліш, Ектор Еррера та Кіран Тріпп'єр, які не брали участі у домашній звитязі над Ліверпулем (1:0).

Нагадаємо, друга гра між "червоними" і "матрацниками" відбудеться завтра (11 березня), початок о 22:00 за київським часом.

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Ліга чемпіонів Ліверпуль - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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