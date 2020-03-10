Ліверпуль – Атлетіко: мадридці захищатимуть перевагу у своєму найкращому складі

Атлетіко оголосив список гравців на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Дієго Сімеоне взяв із собою в Англію 24 гравців, інформує офіційний твіттер клубу.

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"Матрацники" обійшлися без вагомих втрат і зможуть розраховувати на максимально бойовий склад. Зокрема, відновились Жоау Феліш, Ектор Еррера та Кіран Тріпп'єр, які не брали участі у домашній звитязі над Ліверпулем (1:0).

Нагадаємо, друга гра між "червоними" і "матрацниками" відбудеться завтра (11 березня), початок о 22:00 за київським часом.

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