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Ліверпуль – Атлетіко: камбек мадридців коштував життя десяткам уболівальників, – Sunday Times

24 травня 23:55 301 Читать на русском
Ліверпуль – Атлетіко: камбек мадридців коштував життя десяткам уболівальників, – Sunday Times
Ліверпуль – Атлетіко / AFP

Британська компанія Edge Health провела спеціальне дослідження наслідків, які мав для поширення пандемії коронавірусу матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між англійським Ліверпулем і мадридським Атлетіко.

43’ Джорджініо Вейналдум
94’ Роберто Фірміно
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджініо Вейналдум
94’ Роберто Фірміно
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

Поєдинок ЛЧ призвів до 41-ї смерті від сумнозвісного COVID-19, стверджує The Sunday Times.

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Усі жертви пішли з життя упродовж 25-35 днів після матчу на Енфілді. Британські фахівці вважають, що 52 тисячі вболівальників (зокрема, 3 тисячі з Іспанії) опинилися під неймовірною загрозою, оскільки на момент проведення поєдинку на Піренеях було вже понад півмільйона хворих на коронавірус. Натомість в Англії їх було лише 100 тисяч.

Нагадаємо, раніше фахівці стверджували, що матч тієї ж стадії ЛЧ між іспанською Валенсією та Аталантою з Бергамо призвів до спалаху епідемії в Іспанії.

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