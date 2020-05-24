Ліверпуль – Атлетіко: камбек мадридців коштував життя десяткам уболівальників, – Sunday Times

Британська компанія Edge Health провела спеціальне дослідження наслідків, які мав для поширення пандемії коронавірусу матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між англійським Ліверпулем і мадридським Атлетіко.

Поєдинок ЛЧ призвів до 41-ї смерті від сумнозвісного COVID-19, стверджує The Sunday Times.

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Усі жертви пішли з життя упродовж 25-35 днів після матчу на Енфілді. Британські фахівці вважають, що 52 тисячі вболівальників (зокрема, 3 тисячі з Іспанії) опинилися під неймовірною загрозою, оскільки на момент проведення поєдинку на Піренеях було вже понад півмільйона хворих на коронавірус. Натомість в Англії їх було лише 100 тисяч.

Нагадаємо, раніше фахівці стверджували, що матч тієї ж стадії ЛЧ між іспанською Валенсією та Аталантою з Бергамо призвів до спалаху епідемії в Іспанії.

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