Команда Клоппа виглядала відверто беззубо в атаці, а гостям бракувало точності для реалізації своїх моментів. Втім, Аталанта підготувала подвійний удар після перерви.

Ліга чемпіонів: Баварія вийшла у плей-офф, Ліверпуль вдома програв Аталанті, Атлетіко знову подарував очко росіянам

На 60 хвилині Гомес вирізав ідеальний крос на Ілічіча, якому залишалося просто підставити ногу. Через 4 хвилини картина повторилася. Гомес знову вантажить м'яч у карний майданчик Ліверпуля, де цього разу немає рівних Хатебуру. Нідерландець робить ідеальну скидку на Госенса, який розстрілює Аліссона – 0:2.