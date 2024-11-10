Команда Слота переграла Астон Віллу з рахунком 2:0. Обидва голи Ліверпуль забив після контратак. У першому таймі Салах розігрався, але проти нього сфолили, м'яч відскочив до Нуньєса, а арбітр матчу не став зупиняти гру. Дарвін потужно пробив і влучив точно в ціль.

Ліверпуль переміг Астон Віллу – Салах зробив гол+пас, мерсисайдці відірвались від Сіті на п'ять очок і втратили лідера

Під кінець гри Салах вже сам оформив гол. Єгиптянин підхопив м'яч на своїй половині поля, потягнув його до штрафного майданчика Астон Вілли і забив. До слова, 35-й раз Мохамед асистує та забиває в одному матчі. В 11 турах Ліверпуль сім разів зберіг свої ворота "сухими".