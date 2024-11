Матч за п'ять очок

Після сенсаційної поразки Манчестер Сіті для Ліверпуля настав момент істини. Мерсисайдці тримались на вершині АПЛ, маючи перевагу над "містянами" в два очки – а перемога над Астон Віллою збільшила б гандикап до п'яти. Звісно, це ще не гарантує тріумфу в АПЛ, але підопічні Арне Слота захопили б ініціативу.

Another clean sheet pic.twitter.com/yEIHLWrYtY — Liverpool FC (@LFC) November 9, 2024

Бірмінгемці теж грали не за голий престиж. Вони тримались в одному балі від зони ЛX, однак слабка різниця голів змушувала "вілланів" саме перемагати. Нічия теж влаштовувала, адже конкуренти не зможуть піти у великий відрив – Челсі й Арсенал зіграють один з одним, а Фулхем свій матч вже провів. Всі ці колективи мають по 18 очок, а у четвертого Брайтона на один більше.

Бенефіс Нуньєса

Головним героєм у першу годину зустрічі став Нуньєс. Над марнотратством уругвайця вже навіть ніхто не сміється, а результативність у поточному сезоні не дозволяє подумати про ренесанс. 2 голи й 2 асисти у всіх турнірах до матчу з Астон Віллою – замало для форварда Ліверпуля. Майже за всіма показниками Дарвін дуже відстає від партнерів по атаці.

Nunez scored an open goal it’s over for this league



pic.twitter.com/g9oYMle8X8 — Braden (@Braden_LFC) November 9, 2024

Втім, Арне Слот вірить у свого підопічного, а той віддячив переможним голом з РБ Лейпциг та рятівним асистом з Арсеналом. Із Астон Віллою ж Нуньєс видав справжній бенефіс, продемонструвавши як свої чесноти, так і недоліки.

Вже на 2-й хвилині Дарвін міг заробити пенальті, відкрившись під проникний пас Салаха "шведою". Дієго Карлос відверто насів на його спину, однак навичок Мілевського уругвайцю бракує. Занадто ініціативно він впав, хоча ситуація була вкрай схожою на фол.

Darwin Nunez goes down in the box after a Diego Carlos ? Challenge early on but no Penalty pic.twitter.com/CbsNdQdLSq — Every Premier League Club (@EveryPremier) November 9, 2024

А на 20-й хвилині Нуньєс забив гол! Що найбільше дивує – у порожні ворота (влучити у них для Дарвіна завжди було проблемою). Архітектором епізоду став Салах, який прийняв пас на хід від Ван Дейка та втік від усіх захисників.

Мо протягнув м'яч метрів на 50, змусивши Бейлі вдаватись до фолу останньої надії, однак м'яч тут же підхопив Нуньєс. Дарвін обійшов Мартінеса та вколотив сферу в сітку. 1:0!

Darwin finishes a brilliant counter-attack ️ pic.twitter.com/VMJJh1c7wT — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2024

Нападника слід похвалити, адже він міг зупинитись і вимагати справедливого вилучення. Нуньєс не став сподіватись на арбітрів (які могли й проігнорувати падіння), а проявив принцип неперервності гри. Він взяв відповідальність на себе й не підвів.

На 27-й хвилині Нуньєс міг і дубль оформити, відкрившись під круте переведення Салаха на дальню стійку, однак Дарвін трішечки не встиг до м'яча. На 32-й же кутовий бірмінгемців завершився новою контратакою зі скидкою в ноги Салаху – а той одразу ж запустив передачу на хід уругвайцю. Форвард вибіг віч-на-віч, але пробив над поперечкою.

По перерві ж Дарвін взяв участь у кількох хороших комбінаціях і сам непогано пробивав з околиць штрафного, однак Мартінес не спав. Зрештою, Нуньєса замінили на 65-й хвилині. На виході маємо демонстрацію шаленої швидкості, майстерності та одночасного марнотратства – уругваєць став одним з архітекторів успіху Ліверпуля, однак він же залишив Астон Віллу в грі до кінця матчу.

В цьому весь Дарвін. Наявність такого форварда на вістрі все ще викликає суперечки в таборі мерсисайдців, але Арне Слот у нього вірить – і ця віра якимось дивом змушує Нуньєса забивати голи. Важливі голи.

Салах завдав болю

Вже за описом перфомансу Нуньєса помітно, яку величезну роль відігравав Салах у атаках Ліверпуля. Саме ця парочка організували всю гостроту в першому таймі. По перерві Дарвін став менш помітним, а от Мохамед нікуди не подівся.

За просуваннями на дриблінгу Салах став лідером матчу. Результат – асист на Нуньєса та гол на 84-й хвилині. Єгиптянин накрив Дієго Карлоса, перехопивши м'яч і набравши реактивну швидкість. Шансів наздогнати Мохамеда не було, а той вийшов сам на сам з Мартінесом і впевнено його переграв.

Salah secures the three points pic.twitter.com/E4cKwmvKVo — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2024

Так на табло Енфілда з'явився рахунок 2:0, який означав перемогу Ліверпуля. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця, але справа могла завершитись і розгромом.

Окрім шаленої швидкості в 32 роки, Салах розкидував шикарні паси. Мохамед завершив матч у статусі лідера за передачами з просуванням, причому чотири з шести цих пасів зводили м'яч у 20-метровий радіус від воріт Астон Вілли. У другому таймі головним їхнім адресатом став Бредлі – на жаль для мерсисайдців, виконавська майстерність Конора не дозволила вичавити бодай один момент.

Саме Салах зробив результат у цій зустрічі. Мохамед завдав болю футболістам і фанам Астон Вілли, однак від такого перфомансу болісно і фанам Ліверпуля. Єгиптянин близький до відходу з клубу й особливо не приховує цього факту.

Знайти вінгера такого ж профайлу не дуже важко. Вже зараз ходять розмови про можливе підписання Кудуса. Але чи вдасться знайти вінгера з таким же шаленим впливом на гру? Питання риторичне. Звісно, нові Салахи обов'язково з'являться, але нескоро – і не факт, що вони опиняться у Ліверпулі. Прикро, що велика епоха швидко добігає кінця.

️ 8 goals

️ 6 assists



No player has been involved in more Premier League goals than Mo Salah pic.twitter.com/2NDahGefNL — B/R Football (@brfootball) November 9, 2024

Келлехер – тіньовий герой

Попри численні оди атаці Ліверпуля, перемогу над Астон Віллою не можна назвати легкою. Бірмінгемцям було важко тільки в перші 10 хвилин, але потім команда зібралась. Підопічні Унаї Емері змогли нейтралізувати позиційний наступ мерсисайдців – господарі не створювали моментів зі статики. Вони загострювали тільки після контратак.

Попереду Астон Віллі було важче. У перші 35 хвилин підопічні Унаї Емері майже нічого не створили. Пригадується тільки удар Воткінса з кута штрафного (вище воріт) та його ж падіння на 23-й хвилині.

Оллі після контакту з Конате завалився у карному майданчику Ліверпуля, однак Девід Кут не свиснув пенальті. Ба більше – форварду дали жовту за симуляцію. Фани бірмінгемців та частина нейтральних фанів не розуміє, чим керувався рефері.

У другому таймі Астон Вілла взагалі нічого не організувала, а от наприкінці першого сталася навала із серією гольових моментів. На заваді став Келлехер. Саме голкіпер врятував Ліверпуль на 38-й хвилині після кутового – Онана виграв боротьбу на ближній стійці й пробив головою під поперечку. Шикарний сейв.

Саме Каомін при подальшому кутовому потягнув замикання впритул від Дієго Карлоса – ірландець відбив м'яч на самій стрічці воріт!

2 Good Saves by Caoimhin Kelleher ? to deny Aston Villa pic.twitter.com/cZQVo66RID — Every Premier League Club (@EveryPremier) November 9, 2024

Атака другим темпом продовжилась навісом з глибини на дальню стійку. Тут Келлехер помилився, пролетівши повз подачу й дозволивши пробити Діню – втім, його удар пройшов із гострого кута. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки.

Хто знає, як би пішов матч, якби Астон Вілла зрівняла – гостей влаштовувала і нічия, а сушити гру Унаї Емері вміє. А так Ліверпуль відсвяткував перемогу (2:0).

От тільки тепер слід чекати повідомлень із лазарету – травма Александера-Арнольда вже у першому таймі явно не входила до планів Арне Слота. На думку спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, Трент ризикує вилетіти на термін від трьох тижнів до двох місяців.

Хай там як, відрив від Манчестер Сіті досягнув п'яти залікових балів. Ліверпуль захоплює ініціативу в боротьбі за чемпіонство. Безпрограшна серія мерсисайдців в усіх турнірах становить аж 13 матчів – у такої машини відібрати перше місце буде дуже важко.

