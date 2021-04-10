Наставник Ліверпуля Юрген Клопп розсипався у компліментах Тренту Александер-Арнольду за його переможний м'яч у грі Астон Вілли (2:1).

"Ми можемо припинити говорити про Трента. Всі згодні з тим, що він видатний гравець. Невиклик в збірну Англії – рішення Гарета Саутгейта, нам не потрібно говорити про це щотижня. Нам не треба щотижня підтверджувати статус футболістів.

Ліверпуль – Астон Вілла – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Я не думаю, що Трент повинен щось доводити. Ти можеш зіграти найкращий сезон в своєму житті, а тренер збірної повинен ухвалювати рішення. Ми поважаємо це.

Єдине, що робить Трент, – грає у свій найкращий футбол. За останні 10 днів він двічі чудово зіграв, а тепер ще й забив гол. Найголовніше – ми завершуємо про це говорити.

Це нормально, коли тренери ухвалюють рішення. Якщо матч виграний, тренер правий, якщо програний, тренер помиляється", – цитує Клоппа BBC.

Після 31-го туру АПЛ Ліверпуль розташувався на 5-й сходинці, відстаючи від Челсі на два очки.

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