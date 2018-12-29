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Ліверпуль – Арсенал: Озіл пропустить матч

13:41 243 Читать на русском
Ліверпуль – Арсенал: Озіл пропустить матч
Месут Озіл / ФК Арсенал

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл не допоможе своїй команді в центральному матчі 20-го туру АПЛ проти Ліверпуля через травму.

Німецький хавбек лондонців зазнав ушкодження і не зіграє проти "червоних". Про це повідомляє журналіст Девід Орнстайн у своєму твіттері.

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За його інформацією, Озіл у п'ятницю тренувався в загальній групі Арсенала, але відчув біль у коліні та не зміг завершити сесію. Німець травмував коліно ще в матчі 19-го туру АПЛ проти Брайтона (1:1).

Месут Озіл у нинішньому сезоні провів 13 поєдинків у чемпіонаті, в яких забив 3 м'ячі та зробив 2 асисти. Поєдинок Ліверпуль – Арсенал відбудеться сьогодні, 29 грудня, на Енфілді. Початок зустрічі – о 19:30.

Англія20 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Арсенал: Субота 29 грудня 2018

Ліверпуль
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год
:
41
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Англія Ліверпуль - Арсенал Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал
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