"Ван Дейк пропустив матч проти Челсі, але зараз почувається цілком нормально і повернувся до тренувань. Луїс Діас та Тьяго Алькантара також тренуються абсолютно нормально.

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План Луїса полягає в тому, що він буде на 100% доступний для Лідса. Все має добрий вигляд, але це була довга-довга травма, тому ми повинні бути обережні. Ми, мабуть, не залучатимемо його в неділю. У Тьяго все дещо по-іншому. Він був відсутній не так довго, вже три-чотири рази тренувався з командою і може бути доступним. Але ми повинні ще перевірити, як він почуватиметься сьогодні", – цитує Клоппа Goal.

Матч Ліверпуль – Арсенал відбудеться у неділю (9 квітня), початок о 18:30. "Червоні" повинні вигравати для збереження надій на топ-4, а у команди Зінченка своє завдання – втримати 8 очок відриву від Ман Сіті.

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