Ліверпуль – Арсенал, Челсі – Манчестер Юнайтед та інші пари: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка ліги

Стали відомі результати жеребкування 4-го раунду Кубка англійської ліги. Ця стадія подарує уболівальникам кілька класичних протистоянь.
Уже в 1/8 фіналу турніру на Енфілді зійдуться Ліверпуль і Арсенал. Натомість на Стемфорд Брідж відбудеться тренерська дуель Френка Лемпарда та Уле Гуннара Сульшера.
Кубок ліги: Челсі розбомбив Грімсбі, Вест Хем без Ярмоленка зганьбився в Оксфорді, МЮ пройшов Рочдейл у серії пенальті
Усі пари 4-го раунду Кубка ліги:
Евертон – Уотфорд
Манчестер Сіті – Саутгемптон
Кроулі – Колчестер
Оксфорд – Сандерленд
Астон Вілла – Вулверхемптон
Бертон – Лестер
Челсі – Манчестер Юнайтед
Ліверпуль – Арсенал
Поєдинки цієї стадії Кубка англійської ліги відбудуться у тиждень, що розпочинається 28 жовтня.