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Ліверпуль – Арсенал, Челсі – Манчестер Юнайтед та інші пари: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка ліги

06:00 72 Читать на русском
Ліверпуль – Арсенал, Челсі – Манчестер Юнайтед та інші пари: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка ліги
Манчестер Сіті – чинний володар трофею / Getty Images

Стали відомі результати жеребкування 4-го раунду Кубка англійської ліги. Ця стадія подарує уболівальникам кілька класичних протистоянь.

Уже в 1/8 фіналу турніру на Енфілді зійдуться Ліверпуль і Арсенал. Натомість на Стемфорд Брідж відбудеться тренерська дуель Френка Лемпарда та Уле Гуннара Сульшера.

Кубок ліги: Челсі розбомбив Грімсбі, Вест Хем без Ярмоленка зганьбився в Оксфорді, МЮ пройшов Рочдейл у серії пенальті

Усі пари 4-го раунду Кубка ліги:

Евертон – Уотфорд

Манчестер Сіті – Саутгемптон

Кроулі – Колчестер

Оксфорд – Сандерленд

Астон Вілла – Вулверхемптон

Бертон – Лестер

Челсі – Манчестер Юнайтед

Ліверпуль – Арсенал

Поєдинки цієї стадії Кубка англійської ліги відбудуться у тиждень, що розпочинається 28 жовтня.

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